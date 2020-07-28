لوسي: لم أهتم بأجري في "ورقة جمعية" لغرامي بـ"أم عبدالله"

كشفت الفنانة لوسي عن كواليس تعاقدها علي بطولة فيلم "ورقة جمعية"، المقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

وقالت لوسي، لـ"الوطن"، إنّ منتج الفيلم جاء إلي منزلها حاملا شنطة نقود، وقال لها: "مش معايا غيرهم"، لترد عليه قائلة: "وأنا مش هقولك كام لإني عاوزة أعمل الفيلم ده حتى لو شيلت فلوسك وحطيتها في الشنطة"، مضيفة أنّها وقعت في غرام شخصية "أم عبدالله" منذ الوهلة الأولى.

وتابعت: "لا أنكر احتياجي للمال بحكم أنّ التمثيل هو مهنتي، لكني أتعامل مع هذه المهنة بحب شديد، ومن هذا المنطلق تحمست لفيلم ولم أتناقش فيما يخص أجري فيه".

ويشارك في بطولة الفيلم سهر الصايغ، ميدو عادل، أحمد صيام، سامي مغاوري، محمود فارس، إبراهيم السمان، تأليف محمد جمال طه وإخراج أحمد البابلي.