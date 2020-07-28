محافظ أسيوط يناشد أصحاب العقارات المخالفة سرعة تقديم طلبات التصالح

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، متابعته المستمرة لسير العمل بمنظومة التصالح في مخالفات البناء بالمراكز والأحياء وسداد جدية التصالح 25 % من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة.

جاء ذلك خلال لقائه المهندسة إيمان علي محمود مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، لمناقشة ومراجعة الموقف الحالي لسير العمل بالتصالح في مخالفات البناء.

وناشد محافظ أسيوط المواطنين أصحاب العقارات أو الوحدات السكنية المخالفة سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية، والتقدم بطلبات تصالح في المخالفات وسداد جدية التصالح 25 % من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة قبل يوم 15 أغسطس 2020.