محافظ أسيوط: استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء خلال الإجازات

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن استقبال طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بالمراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز أيام الأجازات (الجمعة والسبت)، بالإضافة إلى أيام العطلات الرسمية، واعتبارها أيام عمل عادية.

وأوضح المحافظ أن تلك المراكز تستقبل المواطنين لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وسداد 25% جدية تصالح وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019 تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم التسهيلات للمواطنين لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للإشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

وكلف محافظ أسيوط قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة والدورية لسير العمل في المراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء، لتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 سواء في أيام العمل العادية أو أيام الاجازات والعطلات الرسمية، مشيرًا إلى أن قانون التصالح لمخالفات البناء يستهدف مصلحة المواطن والدولة.

وجدد المحافظ مناشداته لكافة المواطنين المخالفين بسرعة تقديم طلبات التصالح، حيث يجرى استلام كافة الطلبات في المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة، مشددًا على تقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم.