الإمارات تلزم القادمين إليها بإبراز نتائج سلبية لكورونا

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي ذلك في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية بدول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج، للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح تقرير الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي، أنّ دولة الإمارات العربية المتحدة ألزمت اعتبارا من أول أغسطس المقبل، جميع الركاب القادمين إلى أبوظبي على متن رحلات الاتحاد للطيران وركاب الترانزيت عبر أبوظبي، بإبراز نتائج سلبية لفحص فيروس كورونا المستجد من قائمة المراكز الطبية المعتمدة الموجودة على موقع الاتحاد للطيران www.etihad.com/‏destinationguide، وموافقة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية إذا كانت أبوظبي وجهتهم النهائية.

وتابع التقرير، أنّ الإمارات طلبت إجراء فحص PCR خلال 96 ساعة قبل الوصول إلى أبوظبي وإبراز شهادة تحليل سلبية من أحد المراكز المعتمدة للصعود إلى الطائرة، ويتم إعفاء الأطفال دون سن الثانية عشرة وذوي الإعاقات الشديدة والمتوسطة من إجراء الفحص في الوقت الحالي.