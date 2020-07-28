صرف 1.3 مليون جنيه منحا لـ1386 عامل غير منتظم في الغربية

وجّه محمد سعفان وزير القوى العاملة، مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بالانتهاء من صرف المنح المقررة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات هذه الفئة بكل مديرية، طبقا للائحة تشغيل ورعاية هذه العمالة.

وأوضح فتحي دسوقي وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالغربية، أنّ المديرية حددت موعد صرف المنح اعتبارا من غد الأربعاء 29 يوليو وحتى 28 أغسطس 2020 من أي مكتب بريد علي مستوى الجمهورية، لنحو 1386 عاملا غير منتظم، يصرفون مليونا و386 ألف جنيه.