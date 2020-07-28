مدن كفر الشيخ تواصل حملات التطهير والتعقيم

تواصل الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن كفر الشيخ، حملات التطهير والتعقيم لكافة المنشآت والهيئات والمستشفيات والطرق والمصالح الحكومية، في إطار خطة المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

تابعت المهندسة عايدة ماشي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، أعمال التطهير والتعقيم بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، حيث جرى رش وتطهير مدارس امتحانات الدبلومات الفنية، والمعاهد الأزهرية، وصناديق القمامة، ومحطة القطار، وماكينات atm، بالإضافة إلى تطهير وتعقيم الأكمنة الحدودية ومنافذ المحافظة بمطوبس، بالتنسيق مع الإدارة البيطرية.

كما تابع المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، حملات التطهير اليومية بالمدينة، حيث جرى تعقيم الشوارع، والطرق، والمنشآت العامة، والحدائق، والميادين، وكذا رش بؤر تجمع الناموس، والحشرات بكافة شواطئ المدينة، لمكافحة انتشار الأمراض والأوبئة.