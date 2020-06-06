صور.. تكثيف حملات الرش والتعقيم وقياس درجات الحرارة في كفر الشيخ  

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بتكثيف حملات التطهير والتعقيم بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار خطة المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنع التجمعات وغلق وتعليق العمل مؤقتاً بكافة الأسواق ( الموسمية – الأسبوعية- الماشية) بدائرة المحافظة،

ووجه باتخاذ كافة التدابيرالاحترازية والإجراءات الوقائية لمجابهة انتشار الفيروس، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

حيث تابع علي سلامة رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال الرش والتطهير بالشوارع الرئيسية والفرعية، والمنشآت العامة والخاصة بقلين المحطة، وكذا التطهير والتعقيم بالعديد من قري المركز، بالتنسيق مع إدارة الصحة والزراعة والطب البيطري، كما تابع استفتاح ابو ابراهيم، رئيس مركز ومدينة مطوبس، استمرار أعمال الرش والتطهير على الأكمنة ومنافذ المحافظة بمطوبس، حيث تم رش وتعقيم السيارات الواردة للمدينة، بالتنسيق مع الإدارة الصحية والبيطرية، فضلا عن قياس درجات الحرارة للمترددين على الاكمنة الحدودية.

أكدت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، على متابعة أعمال التطهير والتعقيم بالشوارع والمنشآت بقرية أبو غنيمة، بمشاركة شباب المجتمع المدني، بالإضافة إلي متابعة الرش والتطهير بقري القصابي، والملاحة، وسد خميس، وتيدا، والقن، بالتنسيق مع الإدارة الصحية، والطب البيطري، فضلًا عن متابعة أعمال النوبتجيات الليلية لمنع الباعة الجائلين من الدخول الي سوق الملاحة الأسبوعي، وعدم تجهيز السوق، حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين.

أوضح اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، انه جرى تكثيف التطهير والتعقيم بالشوارع الرئيسية والفرعية والمنشآت العامة والخاصة بالمدينة، وكذا فض الأسواق والباعة الجائلين ومنع التجمعات بالمدينة والقري، فيما تابع المهندس محمد امام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، اعمال الرش والتطهير للشوارع والمنشآت والحدائق العامة بالمدينة، وكذا رش بؤر تجمع الناموس والحشرات، لمنع انتشار الأمراض والأوبئة.