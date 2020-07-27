رئيس التحرير

محمود مسلم

صور.. ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر في كفر الشيخ

كتب:

شاذلي عبدالراضي
12:25 م | الإثنين 27 يوليو 2020
محافظ كفر الشيخ يضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر ويصادرها للمستشفى

محافظ كفر الشيخ يضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر ويصادرها للمستشفى

ضبط محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، لحوما مذبوحة خارج المجازر ومكشوفة بمحلين جزارة بقرية محلة القصب التابعة لمركز ومدينة كفرالشيخ، وقرر المحافظ مصادرة اللحوم لصالح المستشفى العام بعد إجراء الكشف الطبي عليها، وبيان مدى صلاحيتها، وغلق المحلين لمدة 24 ساعة. 

جاء ذلك خلال جولته التفقدية على الأسواق لمتابعتها، ومحال بيع اللحوم استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مكلفًا بالمرور بشكل مفاجئ وبصفة مستمرة على جميع محلات الجزارة الموجودة بدائرة المحافظة، وذلك للتأكد من مدى التزام تلك المحلات بالتعليمات.

وشدد على رؤساء مراكز ومدن المحافظة، ومديرية الطب البيطري والرصد البيئي بالمحافظة بفرض عقوبات صارمة للذبح في الشارع وغلق المحلات المخالفة لذلك فوراً، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات.

اقرأ المزيد:

"السوشيال ميديا" والمقاهي وسيلة مرشحي كفر الشيخ لكسب ثقة الناخبين

محافظ كفر الشيخ لنجل الشهيد الشهاوي: هاجي معاك المدرسة في أول يوم

"الوطن" تنشر حركة تنقلات الضباط بمراكز وأقسام كفر الشيخ

باللونين "البني والبيج".. كفر الشيخ تبدأ في طلاء واجهات العمارات