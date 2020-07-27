صور.. ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر في كفر الشيخ

ضبط محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، لحوما مذبوحة خارج المجازر ومكشوفة بمحلين جزارة بقرية محلة القصب التابعة لمركز ومدينة كفرالشيخ، وقرر المحافظ مصادرة اللحوم لصالح المستشفى العام بعد إجراء الكشف الطبي عليها، وبيان مدى صلاحيتها، وغلق المحلين لمدة 24 ساعة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية على الأسواق لمتابعتها، ومحال بيع اللحوم استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مكلفًا بالمرور بشكل مفاجئ وبصفة مستمرة على جميع محلات الجزارة الموجودة بدائرة المحافظة، وذلك للتأكد من مدى التزام تلك المحلات بالتعليمات.

وشدد على رؤساء مراكز ومدن المحافظة، ومديرية الطب البيطري والرصد البيئي بالمحافظة بفرض عقوبات صارمة للذبح في الشارع وغلق المحلات المخالفة لذلك فوراً، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات.