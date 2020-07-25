3858 حالة إجمالي إصابات كورونا في كفر الشيخ وتعافي 1290

ذكرت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ انتشاره بلغ 3858 حالة في المحافظة، لافتة إلى تعافي 1290 شخصا بنسبة شفاء 33% من إجمالي المصابين.

ولفتت المديرية إلى أن عدد الحالات التي تتلقى العلاج حالياً 2427 شخصا، بينما بلغت حالات الوفاة 185 حالة بنسبة 4 % من إجمالي المصابين.

وأضافت المديرية، أن عدد حالات الاشتباه وصلت لـ 9609، وتبين سلبية 5493 حالة، وجرى الانتهاء من متابعة 4120 والباقي تحت المتابعة.

فيما أكد مصدر طبي بمحافظة كفر الشيخ، ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا بمستشفى العزل في بلطيم، إلى 590 حالة تحولت نتائجهم إلى سلبية وخرجوا بعد تماثلهم للشفاء.