مطالب حقوقية للأمم المتحدة بلجنة عاجلة لبحث انتهاكات السجون في تركيا

طالب حقوقيون، الأمم المتحدة بضرورة مناقشة ما يحدث في تركيا، والتدخل بتشكيل لجنة للتقصي عاجلة لبحث الانتهاكات الصارخة التي يقوم بها النظام التركي، وأن يصدر المفوض السامي بيانا ضد تركيا، وفرض العقوبات على تركيا لعدم احترامها للقوانين والمعاهدات التي وقعت عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

وكانت جمعية حقوق الإنسان، فرع إسطنبول، أعدت تقريراً عن انتهاكات حقوق السجناء في تركيا خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو بعد تلقي العديد من الشكاوى، وأكدت الجمعية اكتشاف آلاف الانتهاكات للسجناء، من ضمنها المعاملة السيئة وتأخير وصول الدواء، فضلاً عن ضرب وتعنيف السجناء، وأن عددا من السجناء تقدموا بطلبات تفيد بتعرضهم لانتهاكات صارخة.

الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قال إن تركيا لها سجل سيئ في انتهاكات حقوق الإنسان، ولاسيما بعد ما يسمى بالانقلاب العسكري المزعوم، حيث تم القبض على عشرات الآلاف من الضباط والقضاء والصحفيين والإعلاميين، فلقد وصل العدد إلى 115 ألف حالة اعتقال في أيام فقط.

وأضاف أبوسعدة، لـ"الوطن"، أن الرئيس التركي رجب أردوغان، قام ببناء 93 سجنا جديدا في أربع سنوات فقط منذ عام 2016، هذا بالإضافة إلى السجون القائمة، ليصل إجمالي السجون في تركيا ما يقرب نحو 200 سجن.

"أبوسعدة": تركيا من أسوأ الدول في أوضاع الحريات

وأوضح رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن تركيا من أسوأ الدول في أوضاع الحريات، حيث تم إغلاق العديد من الصحف والمواقع واعتقال الصحفيين والإعلاميين، لافتًا أن هناك في السجون التركية نحو 100 صحفية سيدة واعلامية.

وأكد: "الأمم المتحدة تلقت العديد من الشكاوي حول الأوضاع في السجون التركية وخاصة تعذيب السجينات"، مشيرًا إلى أنه تم سؤال تركيا أكثر من مرة عن الأوضاع السيئة في السجون والاحتجاز غير القانوني.

من جانبه، قال محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان، إن ما يقوم به النظام التركي من أفعال قمعية، هو انتهاك واضح وصريح لحقوق الانسان والقوانين الدولية، موضحًا أن تركيا لا تحترم حقوق الانسان ولا الاتفاقيات التي وقعت عليها في جنيف، والتي اقرت في البند الخامس، أنه من حق للسجناء معرفة أماكن حجزهم.

"عبدالنعيم": تركيا تبني شرطة مدنية على غرار الحرس الثوري الإيراني

وأضاف عبدالنعيم، لـ"الوطن"، أن أردوغان ضرب عرض الحائط بجميع الأعراف والقوانين، وقام باعتقال العشرات من الألاف في تركيا، وكذلك العديد من حوادث الاختفاء القسري والتنكيل بكل مّن يعارض حزب العدالة والتنمية، متابعًا: "تم اعتقال مئات الالاف، وهناك من مات وقُتل في السجون وتم التعتي م على تلك الأحداث".

وأوضح: "لاتوجد حرية اعلام في تركيا، حيث يتم قطع الألسنة وتكميم الأفواه وكذلك قمع المعارضة أمام الجمهور في الشوارع"، مشيرا إلى أن هناك قرار في البرلمان التركي بإنشاء شرطة مدنية على غرار الحرس الثوري الايراني، لكي يحمي النظام التركي، بعد أن أصبحت الشرطة غير قادرة على مواجهة المعارضين بمفردها.

وأكمل رئيس المنتظمة المتحدة لحقوق الإنسان، أن هناك انشقاقات بالشرطة والجيش التركي بسبب عدم مقدرتهم على تحمل تنفيذ أوامر النظام التركي بحملات القمع والاعتقالات، ولكن قام النظام باعتقالهم، وذلك وفقًا لتقارير أعدتها منظمة أي بي التركية.

وطالب محمد عبدالنعيم، الأمم المتحدة بضرورة مناقشة ما يحدث في تركيا، والتدخل بتشكيل لجنة للتقصي وبحث الانتهاكات الصارخة التي يقوم بها النظام التركي، وأن يصدر المفوض السامي بيانًا ضد تركيا، مع ضرورة فرض العقوبات على تركيا لعدم احترامها للقوانين والمعاهدات التي وقعت عليها في ميثاق الأمم المتحدة.