تركيا توقف عمليات التنقيب في البحر المتوسط بعد تحذير ألمانيا

أعلنت الرئاسة التركية، اليوم، توقف عمليات التنقيب في البحر المتوسط مؤقتا، لحين إجراء محادثات مع اليونان، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وجاءت التصريحات بعد تحذير المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، من عواقب التصعيد فى البحر المتوسط، مؤكدة أنّ تركيا ستواجه مشكلات مع أوروبا كلها وليس اليونان فقط، حال أي مواجهة مع أثينا، والعواقب ستكون قوية للغاية، وذلك في اتصال تليفوني مع أردوغان، وفقا تقرير صادر عن تلفزيون OPEN TV الألماني.

وأوضح التقرير أنّ ميركل خيّرت أردوغان بين إنهاء الموقف الذي قالت إنّه استفزازي لليونان والدخول في حوار مع أوروبا، أو العقوبات الألمانية والأوروبية تجاه أنقرة.

ورفعت اليونان استعداداتها الحربية تحسبا لوقوع حرب مع تركيا، على خلفية انتهاكات سيادة الحدود اليونانية في المياه الإقليمية في المتوسط، ورصد موقع "إيتاميل رادار" الإيطالي المتخصص في تتبع الرحلات العسكرية، تحركات لطائرة تابعة للقوات الجوية اليونانية أثناء عودتها من مهمة مراقبة فوق شرق البحر المتوسط.