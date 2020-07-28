2001 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، تسجيل 2001 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ انخفض معدل العدوى لأقل من 8%.

وأوضحت الوزارة، حسب ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم، أنّ معدل العدوى يبلغ الآن 7.5% وذلك بعد إجراء 26 ألفًا و983 اختبارًا، كما يوجد 321 مصابًا في حالة خطيرة بينهم 97 شخصًا يستخدمون أجهزة تنفس صناعي.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس لـ480 وفاة، وأعلنت المستشفيات الوصول لكامل طاقتها وعدم قدرتها على استيعاب مصابين جدد بسبب ارتفاع حالات الإصابة.

ولفتت إلى أنّه منذ بداية الأسبوع الحالي، تجاوزت 4 مستشفيات نسبة 100% من سعتها الإجمالية من الأسرة المخصصة لاستقبال المصابين، ما أدى إلى الحاجة لنقل المرضى إلى مستشفيات أخرى في وسط البلاد.