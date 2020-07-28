لبنان يضبط شخصين زورا فحوصات كورونا مقابل أموال

أعلنت أجهزة الأمن اللبنانية ضبط شخصين يحملان الجنسية السورية، لتزوير تقارير فحوصات الكشف عن فيروس كورونا "بي سي آر" لصالح أشخاص مقابل تقاضي مبالغ مالية منهم ودون أن يخضعوا لهذه الفحوصات.

وذكر جهاز الشرطة اللبنانية، في بيان له اليوم، أنّ شعبة الاستخبارات رصدت تزوير الشخصين الفحوصات بنتيجة سلبية بما يعني الخلو من الإصابة بفيروس كورونا، نظير تقاضي أموال من أشخاص يرغبون في مغادرة الأراضي اللبنانية.

وأشارت قوى الأمن الداخلي إلى أنّ شعبة المعلومات ألقت القبض على المتهمين، وأنّه ضُبط بحوزتهما مجموعة فحوصات "بي سي آر" مزورة إلى جانب هاتف محمول عُثر بذاكرته على صور لـ100 فحص بي سي آر.

وأقرّ المتهمان في التحقيقات التي أجريت معهما بتزوير الفحوصات لصالح أشخاص لم يخضعوا لها، من خلال تزوير فحص بي سي آر رسمي صادر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي (المركز الطبي الرئيسي للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا في لبنان)، وإجراء تعديلات على الأسماء والتواريخ وبيعها إلى أشخاص سوريين مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 40 ألفا إلى 60 ألف ليرة للفحص الواحد، للمغادرة إلى سوريا، وأنّهما باعا نحو 100 فحص بي سي آر مزورة.