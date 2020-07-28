قاضي المعارضات يجدد حبس سيدة وابنها بتهمة قتل زوجها

جدد قاضي المعارضات، اليوم، حبس سيدة وابنها و3 آخرين، لاتهامهم بقتل زوج الأولى، بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، واعترفت المتهمة الأولى، أنها كانت ترغب طوال السنوات الماضية في التخلص من زوجها لسوء معاملته لها ولأبنائها، والتسبب الدائم له في الفضائح بسبب تصرفاته المشينة، وعلاقاته النسائية المتعددة.

وأضافت المتهمة، أنها فكرت في قتله مع ابنها، واستعانت بشابين آخرين، واتفقت معهما على 500 ألف جنيه مقابل تنفيذ الجريمة، مؤكدة: "يستاهل الموت 100 مرة".

وبدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة الوراق بلاغًا من سيدة بمقتل زوجها على يد شابين، وتبين أن الجثة لشخص في العقد السادس من عمره، وأنه مصاب بطلق ناري فى الرأس، وقرر نجله أنه حال تواجده وأسرته بالشقة، سمع طرقًا على الباب، ودخل شخصان مجهولان للمنزل، وقتلا والده، قبل أن يتم كشف الجريمة، وباشرت النيابة التحقيق مع المتهمين، وأمرت بحبسهم، وجدد قاضي المعارضات الحبس.