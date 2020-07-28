الصومال يرد على انتقادات أوروبا وواشنطن ويبرر قطع الإنترنت

عقد نائب رئيس الوزراء الصومالي مهدي محمد غوليد، أول اجتماع للحكومة منذ حجب مجلس الشعب الثقة عن الحكومة الفيدرالية، لمناقشة قضايا منها تدخل المجتمع الدولي بالشأن الداخلي.

ودعا المجلس في بيان عقب الاجتماع أصدقاء الصومال، إلى "احترام سيادة البلاد وقرارات مؤسساتها الدستورية"، وحثّهم على تقديم توصياتهم إلى الحكومة الفيدرالية عبر القنوات الدبلوماسية بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وجاء ذلك ردا على انتقادات شديدة وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، إلى طريقة حجب الثقة عن رئيس الوزراء الصومالي السابق، حسن علي خيري، التي وصفتاها بأنّها "لم تكن دستورية"، وأعربتا عن استيائهما من عرقلة المشاورات التي بدأت بين الحكومة والولايات الإقليمية.

وفي سياق متصل، انتهى حجب خدمات الإنترنت في أجزاء واسعة من جنوب ووسط الصومال، أمس، بعد محاولة الحكومة السيطرة على المعلومات وسط مخاوف من تداعيات سياسية بعد عزل رئيس الوزراء السبت الماضي.

وكان البرلمان أقال حسن علي خيري رئيس الوزراء، في اقتراع مفاجئ على حجب الثقة، ما أثار انتقادات من قبل المجتمع الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة التي عبرت عن تخوف إزاء "مخالفات" شابت عملية الاقتراع.

وسارع "خيري" بالعودة إلى العاصمة مقديشو، وقرار عزله قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة أوائل العام المقبل، وقال" خيري" إنّ أي تأجيل أو تمديد محتمل لفترة ولاية الرئيس سيكون "غير دستوري" وحذر من أن ذلك قد يفضي إلى أزمة سياسية وأمنية.

جاء تحرك البرلمان بعد أيام لا أكثر من اتفاق بين الرئيس والحكومات الإقليمية التي كانت تجمعها علاقات متوترة، على إجراء الانتخابات في موعدها.

وكان الصومال تهدف لإجراء أول انتخابات بنظام التصويت النسبي منذ 50 عاما، لكن يبدو أنّ آمال حدوث ذلك تتلاشى.

وبعد ضغوط لتفسير سر حجب خدمات الإنترنت والذي بدأ مساء أمس، ذكرت شركة "هورمود تليكوم" أكبر موفر لخدمات الإنترنت في الصومال، أنّ الحجب حدث بعد طقس عاصف اجتاح المحيط الهندي وأثرت أمواجه على كابلات الاتصالات تحت الماء.

ونفى وزير البريد والاتصالات والتكنولوجيا في الصومال عبدي أنشور حسن، التقارير التي أشارت إلى أنّ الحكومة حجبت "عن عمد" الاتصال بالإنترنت وأكد بيان "هرمود".