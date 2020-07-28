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وزير الأوقاف يكلف العيسوي خطيبا لعيد الأضحى بمسجد السيدة نفيسة 

كتب:

سعيد حجازي وعبد الوهاب عيسي
02:17 م | الثلاثاء 28 يوليو 2020
مسجد السيدة نفيسة

مسجد السيدة نفيسة

كلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور نوح عبدالحليم العيسوي وكيل الوزارة لشؤون المساجد والقرآن الكريم بأداء خطبة عيد الأضحى المبارك بمسجد السيدة نفيسة.

وكانت وزارة الأوقاف، قد قررت نقل صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة نفيسة "رضى الله عنها"، بعدد محدود من العاملين بالأوقاف على نحو ما تم في صلاة عيد الفطر سواء بسواء. 

وأكدت الوزارة في بيان لها، إنه سيتم اقتصار باقي المساجد على رفع تكبيرات العيد من خلال مكبرات الصوت عبر إذاعة القرآن الكريم دون حضور للمصلين أو المكبرين، واقتصار الحضور للمساجد على الإمام والعمال المكلفين بإذاعة التكبيرات دون فتح المسجد للمصلين. 

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