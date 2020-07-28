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سوسن بدر تتذكر أجمل مشاهدها مع الراحل حسين الإمام

عبر حسابها الشخصي "انستجرام"

كتب:

ضحى محمد
02:30 م | الثلاثاء 28 يوليو 2020
سوسن بدر

سوسن بدر

تذكرت الفنانة سوسن بدر مشهد من فيلم "إحكي ياشهرزاد"، عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت علي الفيديو قائلة، "يا راجل يعرة .. من أجمل المشاهد من فيلم إحكي ياشهرزاد مع حبيبي حسين الإمام الله يرحمه و إخراج الأستاذ يسري نصرالله ".

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة سوسن بدر، مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذي عرض في رمضان الماضي، بطولة ياسمين عبد العزيز، وشريف منير إخراج مصطفى فكري.

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