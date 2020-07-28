سوسن بدر تتذكر أجمل مشاهدها مع الراحل حسين الإمام

تذكرت الفنانة سوسن بدر مشهد من فيلم "إحكي ياشهرزاد"، عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت علي الفيديو قائلة، "يا راجل يعرة .. من أجمل المشاهد من فيلم إحكي ياشهرزاد مع حبيبي حسين الإمام الله يرحمه و إخراج الأستاذ يسري نصرالله ".

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة سوسن بدر، مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذي عرض في رمضان الماضي، بطولة ياسمين عبد العزيز، وشريف منير إخراج مصطفى فكري.