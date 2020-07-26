سوسن بدر عن فيلم "الهاربة من المتحف": "من أكتر الحاجات اللي بحبها"

نشرت الفنان سوسن بدر برومو الفيلم القصير "الهاربة من المتحف"، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت على الفيديو قائلة: "الفيلم القصير (الهاربة من المتحف) من أكتر الحاجات اللي بحبها".

يذكر أن الفنانة سوسن بدر قد أعلنت منذ فترة خوضها تجربة جديدة من نوعها وبطولة فيلم جديد بعنوان "ليلة في المتحف" من داخل المتحف المصري.