سوسن بدر عن فيلم "الهاربة من المتحف": "من أكتر الحاجات اللي بحبها"
كتب:
ضحى محمد
01:03 م | الأحد 26 يوليو 2020
نشرت الفنان سوسن بدر برومو الفيلم القصير "الهاربة من المتحف"، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".
وعلقت على الفيديو قائلة: "الفيلم القصير (الهاربة من المتحف) من أكتر الحاجات اللي بحبها".
View this post on Instagram
الفيلم القصير "الهاربه من المتحف" لمجله @harpersbazaararabia من اكتر الحاجات اللي بحبها فكره و اخراج و مكياج @rashadstudios ازياء @kojakstudio ستيلست @ahmedwsorour شعر @shreframadan علاقات عامه @ego_communicate موسيقي @omarkhairatofficial #sawsanbadr
A post shared by Sawsan Badr / سوسن بدر (@sawsanbadrofficial) on
يذكر أن الفنانة سوسن بدر قد أعلنت منذ فترة خوضها تجربة جديدة من نوعها وبطولة فيلم جديد بعنوان "ليلة في المتحف" من داخل المتحف المصري.