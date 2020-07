سوسن بدر عن فيلم "الهاربة من المتحف": "من أكتر الحاجات اللي بحبها"

View this post on Instagram

الفيلم القصير "الهاربه من المتحف" لمجله @harpersbazaararabia من اكتر الحاجات اللي بحبها فكره و اخراج و مكياج @rashadstudios ازياء @kojakstudio ستيلست @ahmedwsorour شعر @shreframadan علاقات عامه @ego_communicate موسيقي @omarkhairatofficial #sawsanbadr