33 محضرا في حملات تموينية على محال اللحوم بالإسكندرية

شنت، اليوم، حملات بالاشتراك مع أطقم الرقابة التموينية بقيادة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، على مختلف المحال في الإسكندرية، بناء على توجيهات هيئة الرقابة الإدارية.

ورافقت الحملات الطب البيطري برئاسة الدكتور يوسف شباط مدير مديرية الطب البيطري، وفريق العمل التابع له مكونة فرق عمل رقابية لإحكام الرقابة والتفتيش على أسواق اللحوم المعروضة بالأسواق سواء الطازجة والمجمدة والمصنعة قبيل عيد الأضحى المبارك.

نتج عن هذه الحملات تحرير 23 محضرا، منها ضبط 100 كجم لحوم برازيلي داخل محل جزارة طازجة "غش تجاري"، وتحرير محضر حيازة 90 كيلو لحوم مجمدة دون بيانات مجهولة المصدر، وتحرير 3 محاضر عدم الإعلان عن أسعار اللحوم داخل محلات الجزارة.

كما جرى تحرير محضر عدم الاحتفاظ بسجلات التفتيش لحركة الثلاجة داخل إحدى الثلاجات، وتحرير 6 محاضر لمحلات جزارة وطيور لعدم وجود شهادات صحية، وتحرير 5 محاضر لمحلات جزارة وطيور لعدم توافر الاشتراطات الصحية، وسحب 9 عينات مختلفة لحوم مفروم وكبدة و سجق وجبن مفروم.

كما جرى تحرير محضر حيازة 210 كيلو لحم بقري داخل إحدى الثلاجات ذبح خارج المجازر، وتحرير محضر ضبط 17 كجم قطع لحوم بتلو مجمدة داخل أحد الثلاجات منتهية الصلاحية، وتحرير محضر ضبط 12 كجم كلاوي منتهية الصلاحية داخل محل بيع سقط ضأن وبقري.

كما جرى تحرير محضر ضبط 432 كجم سبيط غير منظف مستورد غير صالح للاستهلاك الآدمي وغير مدون عليه بيانات داخل إحدى الثلاجات، وتحرير 3 محاضر 43 كجم لحم ضأن ذبح خارج المجازر.