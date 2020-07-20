وكيل تموين الإسكندرية يشن جولات صباحية لتفقد بعض المخابز

أجرى المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، عدة جولات على مخابز قطاع وادى القمر والعجمي والكيلو 21 والساحل الشمالى، رافقه سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، والمهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسي.

تفقد العديد من المخابز البلدية، لمتابعة عمليات إنتاج الخبز وجودته، وحصول المواطنين عليه بسهولة وبدون ازدحام.

وتابع مراحل إنتاج الرغيف بكل مخبز بلدى تم زيارته، وكذلك التأكد من وزن الرغيف وجودته ومطابقته للمواصفات الفنية، وكذلك التأكد من مواعيد عمل المخابز، وتم إثبات عدد من المخالفات المتمثلة فى توقف مخبزين مخابز بدون اذن مسبق من التموين، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، نحو هذه المخابز، وفقا للقوانين المنظمة لهذا الشأن.

كما التقى بالعديد من المواطنين والتحدث إليهم والاستماع إلى ملاحظاتهم، والإجابة على تساؤلاتهم، واستقصاء آرائهم حول جودة الخدمات التموينية المقدمة إليهم، التى لاقت استحسان الكثير منهم.

وواصل جولاته بالمرور على مقر إدارتي العجمى والعامرية والتقى بالموظفين، وتفقد حالة العمل بالادارتين، والاطلاع على السجلات الإدارية.

واختتم وكيل الوزارة جولاته، بزبارة مفاجأة الى مركز الخدمات التموينية لحى العجمى، ومتابعة أعمال المركز ومقابلة بعض المواطنين المتعاملين مع المركز، والذين أبدوا استحسانهم لسرعة اصدار البطاقات التموينية، وكذلك سهولة التعامل مع حزمة الخدمات التموينية، التى تتم من خلال موقع دعم مصر، تنفيذا لسياسة التحول الرقمى التى تطبقها الدولة للتيسير على المواطنين.