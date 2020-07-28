طلعت عن "افتتاح الروبيكي": مصر لديها رغبة لإعادة الغزل والنسيج للصدارة

أثنى النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، على اهتمام القيادة السياسية بملف الصناعة والنهوض بأوضاعه والتغلب على إشكالياته التي عانى منها على مدار السنوات الماضية، وذلك من خلال رؤى وأفكار تتماشى مع التطور التكنولوجي بمستويات خطوط الإنتاج والماكينات وأيضا الموارد البشرية المؤهلة وذات الخبرة والكفاءة.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين، تعليقا على افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي المدينة الصناعية في الروبيكي، حيث تضم المرحلة الأولى منها 6 مصانع جديدة للغزل والنسيج، هي مصنع الغزل الرفيع وآخر للغزل السميك، و3 مصانع لتحضير النسيج وللنسيج الدائري والمستطيل، وآخر للصباغة والطباعة.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أنه لا أحد ينكر ما تعرضت له الصناعة المصرية من أوضاع ليست بالإيجابية على مدار السنوات الماضية، ولكن مع إرادة القيادة السياسية التي اقتحمت العديد من الملفات وأحدثت فيه حالة من التقدم، فملف الصناعة أيضا من الأولويات، واليوم يتم البدء في إعادة تأهيل صناعة من أهم الصناعات المصرية التي كان رمز لجموع المصريين وهي صناعة الغزل والنسيج والصباغة والطباعة.

في السياق ذاته أكد أن مجلس النواب، أقر منذ أيام عدد من التعديلات التشريعية التي تدعم الجهود الحكومية في التغلب على إشكاليات مصانع وشركات قطاع الأعمال، وتحولها من شركات تحقق خسائر لشركات ناجحة، من خلال رؤى وأفكار متطورة وخطط واضحة، وشركات الغزل والنسيج على رأسها.

واختتم حديثه بتوجيه الشكر للرئيس السيسي على رسائله المطمئنة للعاملين في هذا القطاع وخاصة أهالي المحلة بمحافظة الغربية المرتبطين به، مؤكدا على أن التحركات القائمة تعبر عن رغبة وتحرك حقيقي لإعادة صناعة الغزل والنسيج في مصر بشكل متطور وإعادة هذه الصناعة إلى الصدارة مجددا، والحرص على تعزيز المصانع وتجهيزها بأحدث الماكينات التي تم استيرادها من أكبر وأهم الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، لتعمل وفق أحدث النظم والبرامج التكنولوجية.