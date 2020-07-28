عاجل.. السيسي لمسؤولي الروبيكي: هتلاقيني جايلكوا في يوم 6 الصبح

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤلين بضرورة العمل على الأرض: "لكل مسؤل كبير تابع وأنزل واشتبك.. وتواصل وخش على المصانع واتكلم مع عمالك ومتسبهومش.. المصري جدع أوي بس فهمه ومتسبهوش.. الشغل بيبدأ 7 ونص.. 6 ونص تكون قبله وألف.. مش كدا ياكامل؟".

وأضاف الرئيس خلال حفل افتتاح مدينة الروبيكي: "القطر كل يوم بيتحرك في ميعاده والمسؤل في ميعاده كل يوم الصبح قبل عماله.. هو القطر بيتأخر ياكامل ياوزير؟.. المسؤل يكون قبل عماله وآخر واحد يقف ويمشي.. هتلاقيني جايلك هنا 6 ونص إن شاء الله".

وتابع الرئيس: "النجاح كدا.. كل واحد مبيسبش مكانه غير لما يحقق مستهدفه وياتتحل يا يعرضها على الأكبر منه، ومحدش يخلي القضية جواه".

ووعد الرئيس اللواء كامل هلال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتطويروالتنمية الصناعية إنه سيتفقد الروبيكي يوما في السادسة ونصف: "هتلاقيني 6 الصبح إن شاء الله".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بحضور عدد من رجال الدولة، المدينة الصناعية بالروبيكي، المتخصصة في دباغة الجلود، لتستعيد مصر دورها الرائد في هذه الصناعة، والتي اشتهرت بها مصر منذ ما يزيد على 1000 سنة. وتعد الروبيكي أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية، وتبلغ مساحة المدينة الإجمالية 1629 فدانًا، بإجمالي عدد مصانع منتجة 195، ويحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويًا.

وشهدت الفترة الماضية عددًا كبيرًا من افتتاح المشروعات الكبرى والتي تأتي ضمن استراتيجية واعدة تعمل على التنوع في تنفيذ تلك المشروعات بين الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات اللوجستية، وتعكس درجات عالية من التناغم المستهدف للتنمية الاقتصادية ورؤية "مصر 2030".