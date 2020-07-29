فنانات رفعن راية "لا للتحرش.. لا للسخرية".. آخرهن إنجي وجدان

قررت مجموعة من الفنانات خلال الفترة الماضية الدفاع عن أنفسهن في حال تعرضهن للتحرش أو الإيذاء النفسي من أحد المعجبين، من خلال تسجيل محاضر ضدهم، وكان آخرهن الفنانة إنجي وجدان التي تعرضت لموقف مع معجبة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وقامت إحدى المتابعات للفنانة على موقع التواصل بوصفها بـ"كرتونة بيض"، لترد عليها إنجي كاتبة: "انتي غريبة جدا عاملالي فولو عشان تشتمي وخلاص، ربنا يشفيكي، وعلى فكرة أنا هعملك محضر سب وقذف"، إلا أن قامت المتابعة بعمل حظر لإنجي، لتعلق الأخيرة كاتبة: "دخت شتمتني ولما قولتلها هعملك محضر عملتلي بلوك، بس هي مش فاهمة إنها عادي تتجاب من بيتها".

والأمر ذاته تكرر مع الفنانة هنا الزاهد، التي تعرضت للتحرش من قبل شباب بسيارة، حيث سجلت لحظة تعرضها للتحرش اللفظي ومطاردة مجموعة من الأشخاص لسيارتها، وقالت "هنا" إنه على كل فتاة تعرضت للتحرش أن تصر على أخذ حقها وتصوير من يتحرشون بها كي يهربوا بعيدا عنها خوفا من الفضيحة، ومن بعدها أعربت الفنانة هنا الزاهد عن شكرها الشديد لوزارة الداخلية، بعد تحديد وضبط السيارة وقائدها ومستقليها الذين تحرشوا قائلة: "استجابة سريعة من وزارة الداخلية .. بعد تحديد وضبط السيارة وقائدها ومستقليها بصحبة قائدها وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".

ولم تسلم الفنانة رانيا يوسف من الأمر، حيث إنها قررت أن تفضح المتحرشين الذي يدخلون على صفحتها على انستجرام ورسائل تحمل الكثير من الإهانة والتحرش، مشيرة إلى أنها أصيبت بحالة ذهول من الأخلاق التي وجدتها منذ أن قامت بفتح صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقالت، "أنا ناوية أنزل كل يوم 5 متحرشين على السوشيال ميديا، بصورهم وأسمائهم عشان الناس تعرفهم وتتجنبهم، ومش بس رجالة لا في ناس بتبعت تقولي إنهم اتعرضوا للتحرش وحتى فيه رجالة بتدخل تقولي إنهم اتعرضوا للتحرش، وأنا بجمع داتا كويسة جدا عشان لما أروح النيابة، وبطالب البنات متسمحش أن مخلوق يتحرش بيها"، إلا أن وصلتها رسائل من أحد المعجبين يعتذر عن مابدر منه.