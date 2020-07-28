حملة للتوعية بأضرار إلقاء مخلفات الأضاحي بشبكات الصرف في سوهاج

أعلن اللواء المهندس محمد بدري محمد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، أن الشركة أنتجت فيلما كارتونيا، يوضح للمواطنين مخاطر إلقاء مخلفات الأضاحي، بشبكات الصرف الصحي، الذى ينتج عنه انسداد وطفح للصرف الصحي، وتلف بخطوط الشبكات.

وأكد رئيس مياه سوهاج، انه جرى نشر فيديو بوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال شاشة عرض بسيارة التوعية المتنقلة، لتوعية المواطنين بضرورة عدم الإسراف في استخدام المياه في غسيل السجاد والتنظيف، وكذلك تجنب رش الشوارع بالمياه، حفاظا على مياه الشرب.

كما شن مسؤولو الشركة حملة توعية للجزارين، بضرورة عدم القاء مخلفات الأضاحي بشبكات الصرف الصحي، لتجنب الاضرار الصحية والبيئية الناتجة عن ذلك السلوك الخاطئ، هذا بالإضافة إلى توزيع بوسترات بمحلات الجزارة، لتوعية المترددين عليها، للحفاظ على شبكات الصرف الصحي.