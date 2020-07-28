معارض تركي: أردوغان يورط تركيا في حرب أهلية بليبيا

هاجم نائب حزب الخير التركي المعارض، أيدين عدنان سيزجين، حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان، بتوريط تركيا في الحرب الأهلية في ليبيا، مؤكدًا أنّ ضرب قاعدة الوطية العسكرية غرب العاصمة الليبية طرابلسن يؤكد وجود ثغرات بحسابات النظام التركي.

وأكد سيزجين خلال مؤتمر صحفي لحزب الخير عقد بالبرلمان التركي، أنّ الخطر يتزايد في ليبيا بشكل تدريجي، ورغم التحذيرات التي وجهتها المعارضة للسلطة إلا أنّ الأخيرة تصرّ على التورط في الحرب الأهلية في ليبيا، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن"

وعلق سيزجين على الهجوم الذي تعرضت له قاعدة الوطية، قائلًا: "من الذي نفذ الهجوم؟ إلى الآن، لم يفصحوا عن ذلك، فقصف الوطية والتطورات التي تبعتها، أظهرت وجود خطأ في حسابات الحكومة ووجود ثغرات معينة"، مضيفًا أنّ القصف حال دون نشر طائرتنا في القاعدة، وقوّض عملية سرت الجفرة، وأثبت حجم المخاطر التي نواجهها في ليبيا.

وأكد سيزجين أنّ تفوق سلاح الجو للحلف، الذي يواجه تركيا وحكومة الوفاق، المنتية ولايتها، هو مصدر قلق كبير في ليبيا، مشيرا إلى أنّ الوضع بات حرجا للغاية في إدلب السورية، وطالب الحكومة بالكشف عن تطورات الأوضاع هناك أمام البرلمان التركي.