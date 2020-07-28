أبوسعدة: 93 سجنا تركيا جديدا شيدهم أردوغان في 4 سنوات فقط

قال الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن تركيا لها سجل سيئ في انتهاكات حقوق الإنسان، ولا سيما بعد ما يسمى بالانقلاب العسكري المزعوم، حيث تم القبض على عشرات الآلاف من الضباط والقضاء والصحفيين والإعلاميين، فلقد وصل العدد إلى 115 ألف حالة اعتقال في أيام فقط.

وأضاف أبوسعدة، لـ "الوطن"، أن الرئيس التركي رجب أردوغان، قام ببناء 93 سجنا جديدا في أربع سنوات فقط منذ عام 2016، هذا بالإضافة إلى السجون القائمة، ليصل إجمالي السجون في تركيا ما يقرب نحو 200 سجن.

وأوضح رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن تركيا من أسوأ الدول في أوضاع الحريات، حيث تم إغلاق العديد من الصحف والمواقع واعتقال الصحفيين والإعلاميين، لافتًا أن هناك في السجون التركية نحو 100 صحفية وإعلامية.

وأكد: "الأمم المتحدة تلقت العديد من الشكاوى حول الأوضاع في السجون التركية وخاصة تعذيب السجينات"، مشيرًا إلى أنه تم سؤال تركيا أكثر من مرة عن الأوضاع السيئة في السجون والاحتجاز غير القانوني.

وكانت جمعية حقوق الإنسان، فرع إسطنبول، أعدت تقريرا عن انتهاكات حقوق السجناء في تركيا خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو بعد تلقي ألاف الشكاوى، وأكدت الجمعية اكتشاف آلاف الانتهاكات للسجناء، من ضمنها المعاملة السيئة وتأخير وصول الدواء، فضلاً عن ضرب وتعنيف السجناء، وأن عدد من السجناء تقدموا بطلبات تفيد بتعرضهم لانتهاكات صارخة.