مدير حميات مطروح: ارتفاع تحاليل كورونا لـ 1500.. وتعافي 10 حالات

أعلن الدكتور مصطفى عبدالفتاح مدير مستشفى الحميات بمطروح، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد التحاليل التي أجريت للمشتبه بهم بإصابات فيروس كورونا المستجد إلى 1500 تحليل منذ بداية تفشي الفيروس.

وأضاف "عبدالفتاح"، أن المستشفى استقبلت ما يقرب من 300 مصاب حتى الآن خرجوا جميعًا، تعافى منهم 10 حاليًا محتجزين في المستشفى وحالتهم جميعًا مستقرة ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

وتفقد الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، مستشفى مارينا للإطمئنان على تقديم خدمة طبية متميزة واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وكان في استقباله الدكتور شريف الملواني مدير المستشفى والفريق الطبي للمستشفى.

وأكد "البلتاجى" متابعة جميع المستشفيات في نطاق المحافظة وتلبية جميع احتياجاتها، ورفع مستوى الخدمة الطبية لجميع المترددين على المستشفيات من أهالي مطروح والمصطافين.