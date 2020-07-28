طقس الأربعاء حار رطب على القاهرة نهارا وسقوط أمطار ببعض المناطق

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون طقس الأربعاء حار رطب على القاهرة، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة والرياح معتدلة، صباحا، وشديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة، تنشط أحيانا، ومثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، على أن يكون ليلا لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد.

ومتوقع أن تسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون رعدية أحيانا، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 36 25

الإسكندرية 31 25

وادي النطرون 34 25

طنطا 34 24

شبين الكوم 35 25

دمنهور 33 25

بلطيم 31 25

مطروح 29 22

السلوم 32 21

سيوة 39 23

بورسعيد 31 26

دمياط 30 25

الزقازيق 36 25

المنصورة 35 25

الإسماعيلية 37 24

السويس 36 24

شرم الشيخ 42 30

الغردقة 38 30

مرسى علم 37 28

الفيوم 37 25

بني سويف 38 24

المنيا 39 24

أسيوط 41 24

سوهاج 42 26

قنا 44 28

الأقصر 46 29

أسوان 46 29