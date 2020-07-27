الطقس اليوم الاثنين 27-7-2020 في مصر والدول العربية

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس، اليوم، الاثنين، إذ يسود طقس حار رطب نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، لطيف ليلًا على الوجه البحري والقاهرة.

الطقس في مصر

وأضافت الهيئة أنّ الطقس يكون معتدل نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، لطيف ليلًا على السواحل الشمالية، وطقس شديد الحرارة نهارًا على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، معتدل ليلًا على كليهما.

وتوجد هناك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد رعدية أحيانًا، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في الكويت

ووفقًا لإدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، طقس الاثنين، شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة، نهارا، حار إلى مائل للحرارة ورطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق وتظهر بعض السحب المتفرقة، ليلا.

الطقس في الأردن

وكشفت دائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية، عن أنّ المملكة تبقى تحت تأثير الموجة الحارة، لذا تستمر الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة جدا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهناك احتمال ضعيف في ساعات المساء لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة، الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.