نائب محافظ المنيا يتابع الدورات التدريبية لتطوير المهارات الرقمية

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بدء تنفيذ أولى دورات التحول الرقمي للعاملين بالديوان العام للمحافظه والوحدات المحلية ومديريات الخدمات، تمهيداً لتأهيل المحافظة للعمل بالمنظومة الرقمية لرفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية.

من جانبه تابع الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، انطلاق أولى دورات التحول الرقمي للعاملين بالجهات الحكومية، بحضور الدكتورة إيمان الشريف، استشاري التدريب وريادة الأعمال بالمحافظة، والأستاذ المساعد بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية بجامعة المنيا، وعدد من المتدربين، وذلك في إطار رفع كفاءة الكوارد البشرية بما يسهم في خلق جهاز إداري كفء وفعال يتسم بالنزاهة والشفافية ويواكب التطور التكنولوجي.

قال نائب المحافظ، إن محافظ المنيا، وجه بضرورة تقديم كل سبل الدعم والإمكانيات اللازمة لانجاح البرنامج التدريبي، مؤكداً أهمية منظومة التحول الرقمي كونها أحد أهم محاور تطوير الخدمات الحكومية، ضمن مساعي الدولة للإصلاح الإداري وتحسين أداء الهيئات الحكومية ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور.