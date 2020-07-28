نائب محافظ المنيا يتابع الدورات التدريبية لتطوير المهارات الرقمية
كتب:
اسلام فهمي
01:23 م | الثلاثاء 28 يوليو 2020
أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بدء تنفيذ أولى دورات التحول الرقمي للعاملين بالديوان العام للمحافظه والوحدات المحلية ومديريات الخدمات، تمهيداً لتأهيل المحافظة للعمل بالمنظومة الرقمية لرفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية.
من جانبه تابع الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، انطلاق أولى دورات التحول الرقمي للعاملين بالجهات الحكومية، بحضور الدكتورة إيمان الشريف، استشاري التدريب وريادة الأعمال بالمحافظة، والأستاذ المساعد بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية بجامعة المنيا، وعدد من المتدربين، وذلك في إطار رفع كفاءة الكوارد البشرية بما يسهم في خلق جهاز إداري كفء وفعال يتسم بالنزاهة والشفافية ويواكب التطور التكنولوجي.
قال نائب المحافظ، إن محافظ المنيا، وجه بضرورة تقديم كل سبل الدعم والإمكانيات اللازمة لانجاح البرنامج التدريبي، مؤكداً أهمية منظومة التحول الرقمي كونها أحد أهم محاور تطوير الخدمات الحكومية، ضمن مساعي الدولة للإصلاح الإداري وتحسين أداء الهيئات الحكومية ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور.