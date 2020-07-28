تعاون بين "كفر الشيخ" والجامعة وانطلاق قناة آفاق تربوية قريبا

قال محافظ كفر الشيخ، إنه يسعده التواصل مع مجلس جامعة كفر الشيخ، لعرض أحدث المستجدات في المحافظة، مؤكداً أن الدولة تمكنت من إدارة امتحانات الثانوية العامة بشكل متميز، وكل جهود الدولة كانت موجهه لتوفير جو آمن وصحى للطلاب، مشيداً بالتزام طلاب الدبلومات الفنية بالإجراءات الاحترازية.

جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع مجلس جامعة كفر الشيخ الشهري، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، ونائبا رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأضاف، أن امتحانات الدبلومات الفنية تسير بشكل منتظم، متمنياً التوفيق للطلاب، مشيراً إلى الإستعداد لإطلاق قناة تعليمية لبث المناهج مجانا " آفاق تربوية "، مؤكدا أن جميع المعاملات داخل المحافظة تتم أون لاين.

وأكد المحافظ، أن جامعة كفر الشيخ تنفرد بكليتي الثروة السمكية والمصايد والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ربط مراكز البحوث الزراعية، وربط التعليم الفني بالصناعة، مشيداً بخريجي الجامعة، وسيتم تشكيل مجلس تدريب إداري، لتدريب الخريجين والموظفين الجدد، مشيراً إلى الاستعانة بخبرات الجامعة في هذا المجال، أنه تم الانتهاء من حل مشكلة الصرف الصحي بمدينة مصيف بلطيم، وانتهاء مشكلة كوبري عتريس بدسوق.

كما أشاد ، بمستشفى الجامعة منذ بداية أزمة فيروس كورونا ونجاح إدارتها في استقبال المصريين العالقين والعائدين من الخارج في المدن الجامعية وتمنى الإعلان قريباً عن خلو مستشفى العزل في بلطيم من الحالات مؤكدا انحسار حدة الحالات مشيراً إلى ضرورة تكثيف حملات التوعية في المدارس والجامعة لحين اكتشاف مصل للعلاج كما كشف انحسار عدد إصابات كورونا بسبب الالتزام بالإجراءات الصحية.

أشار المحافظ، إلى وجود 13 مستشفى للعزل في دائرة المحافظة بالإضافة إلى المستشفى الجامعي مؤكداً قوة المنظومة الصحية كما أكد على أهمية الوعي والحفاظ على الإجراءات الاحترازية بالرش والتعقيم يومياً والاهتمام بالمنافذ الحدودية للمحافظة.

ومن جانبه قال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الوطن يمر بظرف استثنائي ويحتاج إلى قيادات استثنائية قادرة على إدارة الأزمة والخروج بها إلى بر الأمان مشيدا بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

كما أشاد دسوقي، بدور المحافظة وأجهزتها في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد حيث سجلت المحافظة في الأيام الأخيرة أعداد أقل بالمقارنة بالمحافظات الأخرى، مؤكداً أن إمكانيات الجامعة وعلمائها وباحثيها وخبراتها في خدمة المجتمع المحلي وأهالي المحافظة من خلال تقديم الحلول العلمية والعملية والاستشارات، ووضع مقترحات لدعم وتنميه المحافظة.