رئيس جامعة كفر الشيخ: نعمل بمواصفات عصرية جاذبة للطلاب

قال الدكتور عبدالرازق الدسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، إنّ المحافظة وضعت نصب أعينها، أن تكون جامعة كفر الشيخ رغم حداثة نشأتها في 2006 وانفصالها عن جامعة طنطا، بمواصفات عصرية وجاذبة للطالب، تشعره بالراحة النفسية بوجود المساحات الخضراء، ما ينعكس على نفسية الطالب وتجعله مقبلا على العلم.

وأضاف الدسوقي، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أنّ جامعة كفر الشيخ شيء جيد على أرض مصر، وأهالي المحافظة كان حلما بالنسبة لهم منذ خمسينيات القرن الماضي، بوجود جامعة تضم جميع الأقسام وتليق بالمحافظة.

وتابع: "في الأسبوع الثاني من امتحانات الفرق النهائية بالجامعة، يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية بمنتهى الاحترافية بوجود بوابات للتعقيم الذاتي، ومقياس الحرارة، وأعضاء من الفرق الطبية الموجودين على بوابات الجامعة الرئيسية، مشيرا إلى أنّ الطلاب ملتزمين بالإجراءات وارتداء الكمامات والمطهرات، وهو شيء مشرف للغاية للتعليم العالي في مصر.

واستكمل أنّ إجراء الامتحانات للفرق النهائية في هذه الظروف الاستثنائية وانتشار فيروس كورونا، كان تحد كبير للمجلس الأعلى للجامعات في اتخاذ القرار الذي يحافظ على مصلحة الطلاب.

وأكد أنّ كل كلية نفذت مجموعة من الإجراءات داخل الكلية من حيث التباعد في اللجان ووجود مسارات آمنة للدخول والخروج وعيادة طبية متكاملة يشرف عليها كلية الطب ومستشفى جامعة كفر الشيخ، حال حدوث أي اشتباه، موضحا أنّ المنظومة متناغمة ومشرفة.