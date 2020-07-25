جامعة كفر الشيخ تفتح 306 فصول دراسية لمحو الأمية بـ3887 دارسا "أون لاين"

قال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن اللجنة العليا للإشراف على مشروع محو الأمية وتعليم الكبار بالجامعة، حققت إنجازاَ كبيراَ فى خطة التعليم للأميين، حيث سجلت خلال في شهري يوليو وأكتوبر عام 2019/2020 محو أمية 1400 دارس، وفي شهري يناير وأبريل 2020 م كما افتتحت الجامعة 306 فصول أون لاين فى أول يوليو الجاري، وبلغ عدد الدارسين 3887 دارسا وذلك بالتعاون مع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بكفر الشيخ.

وأضاف دسوقي، أن اللجنة العليا للإشراف على مشروع محو الأمية وتعليم الكبار بالجامعة، برئاسة الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتضم في تشكيلها عميد كلية التربية، الدكتور ياسر الجندي، والدكتور رجاء غازي وكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحوث ومنسق المشروع، الدكتور سمير قطب، رئيس قسم أصول التربية، مصطفى رزق أمين عام الجامعة ونافع حماده على مدير عام مشروعات البيئة بالجامعة و مديرعام الهيئة عزت سلامه ومدير إدارة التخطيط بالهيئة عطية نصر.

أعرب رئيس الجامعة، عن سعادته بهذا الإنجاز وقال أن هذا يأتي تنفيذا لبروتوكول التعاون بين الهيئة العامة لتعليم الكبار والمجلس الأعلى للجامعات، لتعميق الشراكة مع الجامعات المصرية فى القضايا القومية وعلى رأسها القضاء على الأمية فى المحافظة من خلال توظيف واستثمار الكوادرالطلابية وتعزيزمشاركتهم المجتمعية فى تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة كافة التحديات وما بادرت به الجامعة لنشر الوعى بالمشروع.

من جانبه، أكد الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن اللجنة العليا للإشراف على مشروع محو الأمية وتعليم الكبار بالجامعة اعتمدت على رؤية المشاركة المجتمعية والنزول الميدانى والتواصل مع وحدات محو الأمية في مراكز االمحافظة في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حرصا من الجامعة على الحفاظ على صحة المواطنين من خلال منع التجمعات تم تنفيذ مشروع محو الأمية باستخدام التكنولوجية الرقمية من خلال وضع خطة تنفيذية لبرامج وأنشطة محو الأمية من خلال اتخاذ عدة إجراءات تتمثل في إعداد خطة تنفيذية لمشروع استخدام التكنولوجية الرقمية في محو الأمية و تعليم الكبار.