بيطري المنيا يحرر 9 قضايا ويضبط 175 كجم لحوم غير صالحة
كتب:
اسلام فهمي
05:24 م | الثلاثاء 28 يوليو 2020
قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الطب البيطري بالمحافظة، تواصل شن الحملات التفتيشية والرقابية، على أماكن عرض وبيع اللحوم، ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بهدف التأكد من جودة اللحوم المعروضة والمتداولة بالأسواق، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.
أوضح المحافظ، انه جرى خلال الحملات التفتيشية التي نظمتها مديرية الطب البيطري تحرير 9 مخالفات بنطاق المحافظة، وضبط 175 كيلوجرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
أكد الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، على استمرار الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة، والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصًا على سلامة وصحة المواطنين، والقضاء على الغش التجاري، كما أنه جارى العمل على تجهيز المجازر لاستقبال الأضاحي من المواطنين.
وكان محافظ المنيا، قرر حظر ذبح الأضاحي بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر المعتمدة، ومنع إقامة الشوادر لبيع رؤوس الماشية، على أن تقوم جميع المجازر بنطاق المحافظة باستقبال أضاحي الأهالي، بدءً من يوم عيد الأضحى المبارك، وحتى عصر اليوم الرابع بالمجان دون تحصيل أي مقابل مالي أو عيني.