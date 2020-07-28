بيطري المنيا يحرر 9 قضايا ويضبط 175 كجم لحوم غير صالحة

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الطب البيطري بالمحافظة، تواصل شن الحملات التفتيشية والرقابية، على أماكن عرض وبيع اللحوم، ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بهدف التأكد من جودة اللحوم المعروضة والمتداولة بالأسواق، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

أوضح المحافظ، انه جرى خلال الحملات التفتيشية التي نظمتها مديرية الطب البيطري تحرير 9 مخالفات بنطاق المحافظة، وضبط 175 كيلوجرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، على استمرار الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة، والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصًا على سلامة وصحة المواطنين، والقضاء على الغش التجاري، كما أنه جارى العمل على تجهيز المجازر لاستقبال الأضاحي من المواطنين.

وكان محافظ المنيا، قرر حظر ذبح الأضاحي بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر المعتمدة، ومنع إقامة الشوادر لبيع رؤوس الماشية، على أن تقوم جميع المجازر بنطاق المحافظة باستقبال أضاحي الأهالي، بدءً من يوم عيد الأضحى المبارك، وحتى عصر اليوم الرابع بالمجان دون تحصيل أي مقابل مالي أو عيني.