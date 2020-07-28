الجيش الليبي: خبراء أتراك يدخلون مصفاة الزاوية للاستيلاء على الوقود

أعلن الجيش الوطني الليبي، أن خبراء أتراك ومرتزقة يدخلون إلى مصفاة الزاوية للاستيلاء على الوقود، حسبما أفادت قناة "العربية".

من ناحية أخرى، أعلنت ألمانيا أنّها تستعد لإرسال الفرقاطة الحربية "هامبورج" في مهمة للاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، في منتصف أغسطس المقبل، ومن المقرر أن يكون على متنها نحو 250 جنديًا ألمانيا.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية، بأنّ مهمة الاتحاد الأوروبي "إيريني"، هي تحقيق الاستقرار في ليبيا، ودعم عملية السلام السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، ووقف تهريب أسلحة إلى هناك أو تهريب النفط، وفقا لما نقله موقع "تركيا الآن".

وقالت الوكالة إنّ الحكومة الألمانية أكدت أنّ حل النزاع في ليبيا مهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي؛ لأن الظروف الفوضوية في البلاد تساعد عصابات الإتجار في البشر التي تنقل المهاجرين بشكل غير قانوني عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.