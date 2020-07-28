ألمانيا تعتزم إرسال 250 جنديا إلى ليبيا على متن الفرقاطة "هامبورج"

أعلنت ألمانيا أنّها تستعد لإرسال الفرقاطة الحربية "هامبورج" في مهمة للاتحاد الأوروبي إلى ليبيا "إيريني"، في منتصف أغسطس المقبل، ومن المقرر أن يكون على متنها نحو 250 جنديًا ألمانيا.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية، بأنّ مهمة الاتحاد الأوروبي "إيريني"، هي تحقيق الاستقرار في ليبيا، ودعم عملية السلام السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، ووقف تهريب أسلحة إلى هناك أو تهريب النفط، وفقا لما نقله موقع "تركيا الآن".

وقالت الوكالة إنّ الحكومة الألمانية أكدت أنّ حل النزاع في ليبيا مهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي؛ لأن الظروف الفوضوية في البلاد تساعد عصابات الاتجار في البشر التي تنقل المهاجرين بشكل غير قانوني عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.

ومن جانبه، كان المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، اتهم تركيا بمواصلة خرق القرارات الأممية بحظر توريد السلاح إلى ليبيا بواسطة السفن التجارية، مؤكدًا إرسالها لمزيد من المرتزقة إلى معسكر اليرموك الليبي.

وذكر المسماري في تصريح تلفزيوني، اليوم، أنّ تركيا استغلت وقف إطلاق النار لإرسال المزيد من المرتزقة، وقامت بتهريب السلاح عبر السفن التجارية.