الديهي: مصر لا تريد تحول ليبيا إلى مركز إقليمي للإرهاب

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن ثوابت مصر تجاه الأزمة الليبية واضحة كما أكدها الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش لقاءه وزير الخارجية السعودي، والتي تتمثل في تثبيت الموقف الحالي في ليبيا، وتقويض التدخلات الخارجية، ومحاربة العنف والجماعات المتطرفة والإرهابية، موضحًا أن مصر لا تريد أن تتحول ليبيا الشقيقة الجارة لمركز إقليمي للإرهاب الدولي، لتدريب وتأهيل وتصدير الإرهاب.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن ليبيا تم سرقة سيادتها ووحدتها نتيجة عمل إجرامي من محتل قديم حديث يحاول تأجيج الصراع داخلها، ويسعى لتحويل ليبيا لمركز إقليمي للإرهاب، مشددًا على أن مصر أول دولة ستكوى بنار الإرهاب، هي وتونس وجميع الدول الجارة، كما أن البعثة الأممية تحذر من استمرار تدفق الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا.

وحذر حكومة الوفاق المنتهي ولاياتها، قائلًا: "اللي حضر العفريت مش هيعرف يصرفه، حضرته العفريت ومش هتعرفوا تصرفوه، وسوف ينقلب السحر على الساحر، أردوغان يتخلص من المرتزقة من منطقة شمال سوريا لليبيا واليمن وبعض الدول الأخرى"، مشددًا على أن أردوغان، لم يأتي لليبيا بالمرتزقة من أجل عيون الليبيين أو لتحقيق مصلحة للشعب الليبي، وإنما ليبيا بالنسبة لتركيا إرث عثماني.

وأكد أن أردوغان يسير وفق خطة واضحة للوصول لحلمه عام 2023، بإلغاء اتفاقية لوزان والعودة لما قبل 1920، معتبرًا أن ما يقوم به أردوغان في ليبيا، احتلال غاشم يعيدنا لعصر الظلام التركي، والخلافة العثمانية التي تستخدم الدين كمطية لتحقيق مصالحها.