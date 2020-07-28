جامعة دمياط تحتل المركز 117 أفريقيا في تصنيف webome

احتلت جامعة دمياط، المركز117 على مستوى قارة أفريقيا في تصنيف webometrics العالمي.

صدر اليوم تصنيف الويب ميتركس لترتيب الجامعات عالمياً لدورة يوليو 2020، حيث حققت جامعة دمياط 258 مركزا عن تصنيف يوليو 2019، ويعكس ذلك سير الجامعة بخطى ثابتة في جميع المجالات العلمية تحت رئاسة الدكتور السيد محمد دعدور.

ويوضح الترتيب الجديد الجهد الذي بذله قطاع الدراسات العليا بإشراف الدكتور حمدان ربيع نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، من أجل تحسين الترتيب العالمي للجامعة في جميع التصنيفات.

كما يوضح اهتمام أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بالبحث العلمي والنشر في دوريات عالمية.

وجاء ترتيب جامعة دمياط على النحو التالي: المركز 54 على مستوى جامعات شمال أفريقيا، المركز 117 على مستوى جامعات قارة أفريقيا والمركز 127 على مستوى جامعات الوطن العربي. أما على مستوي جامعات دول الشرق الأوسط، احتلت جامعة دمياط المركز 314.

وشارك في التصنيف 30000 جامعة، على مستوى الجامعات العالمية الحكومية والخاصة.