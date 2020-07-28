محافظ المنيا يهنئ السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك

أرسل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

تضمن نص البرقية: "يسعدنى أن أبعث لفخامتكم بالإصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة المنيا خالص التهانئ، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على فخامتكم وعلى مصرنا الغالية، وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات".

وأضاف: "أننا نستقبل هذه المناسبة العطرة، مزودين بقوة العزيمة والإصرار، على دعم التنمية والاستقرار، وملتزمين بالمصالح العليا، لينعم الشعب المصري العظيم بثمار الازدهار والرخاء، في ظل قيادتكم الرشيدة، ونحن على عهدنا مع فخامتكم، نمضي خلف قيادتكم، ونبذل المزيد من الأداء والعطاء، داعيا الله عز وجل، أن يحفظكم ويرعاكم، ويكلل جهودكم بالنجاح في كل خطاكم، لما فيه عزة وطننا".

كما بعث المحافظ، برقيه تهنئه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووزير الداخلية، ووزير التنمية المحلية، ووزير الأوقاف، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ومفتي الجمهورية، والوزراء والمحافظين، وأعضاء مجلس النواب، وجموع الشعب المصري، معربا عن أمنياته بأن يحفظ الله بلادنا من كل مكروه أو سوء.

ويتقدم المحافظ، بخالص التهنئة لأهالي محافظة المنيا، وأعضاء الجهاز التنفيذي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا أن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء.