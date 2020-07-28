الصين تعلق اتفاقية "تسليم المجرمين" بين هونج كونج و3 دول

أعلنت الصين، الثلاثاء، تعليق "اتفاقية تسليم المجرمين الهاربين" و"اتفاقية المساعدة القضائية الجنائية المتبادلة" بين منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة وبين كندا واستراليا وبريطانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانج ون بين"، في تصريح اليوم، إن كندا وأستراليا وبريطانيا أعلنت، مؤخرا، تعليق "اتفاقية تسليم المجرمين الهاربين" الموقعة مع منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة بدعوى تمرير قانون الأمن القومي للمنطقة، ما يعد تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية للصين وانتهاكا خطيرا للقانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية، مؤكدا معارضة بكين الشديدة لهذا الإجراء.

وأضاف المتحدث؛ أن منطقة هونج كونج قدمت دائما بدعم من الحكومة المركزية وتفويضها، مساعدات فعالة لكندا واستراليا وبريطانيا، في إطار الاتفاقية وفقا للقانون، معتبرا أن "الأفعال الخاطئة التي قامت بها الدول الثلاث لتسييس التعاون القضائي مع هونج كونج ألحقت ضررا شديدا بأساس التعاون القضائي بين الجانبين، وانحرفت عن غرضه الرئيسي الذي يهدف لحماية العدالة وسيادة القانون".