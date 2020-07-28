بكين تعارض إدراج واشنطن 11 شركة صينية على القائمة السوداء

أعربت الصين عن معارضتها الشديدة، اليوم، قرار الولايات المتحدة الأمريكية بإدراج 11 شركة صينية على القائمة السوداء الاقتصادية، معتبرة أن "واشنطن تستخدم الاقتصاد والتجارة كأداة للقمع السياسي وتسبب أضرارا جسيمة للاقتصاد والنظام التجاري الدوليين".

جاء ذلك في بيان لوزارة التجارة الصينية اليوم، تعليقا على إضافة وزارة التجارة الأمريكية 11 شركة صينية إلى القائمة السوداء في 20 من الشهر الجاري، بدعوى تورطها في انتهاكات لحقوق الإنسان في منطقة "شينجيانغ" الويغورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين.

وحثت وزارة التجارة الصينية الجانب الأمريكي على الوقف الفوري لما وصفها بـ "إجراءاته الخاطئة"، واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية بحزم.

وجاءت القائمة الجديدة بعد إجراءات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة في أكتوبر 2019 ومايو 2020، عندما أدرجت 28 و33 شركة صينية على القائمة السوداء، لأسباب ترتبط بما وصفته واشنطن بـ "الأمن القومي" و"حقوق الإنسان".