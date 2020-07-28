ألمانيا تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى بعض المقاصد السياحية الإسبانية

نصحت وزارة الخارجية الألمانية، مواطنيها، بعدم السفر إلى بعض المقاصد السياحية في إسبانيا، في ظل الإجراءات الاحترازية بشأن فيروس "كورونا" المستجد.

وأوضحت الخارجية الألمانية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذه المناطق تشمل إقليم كتالونيا وبرشلونة "العاصمة السياحة"، فضلا عن شواطئ ومنتجعات كوستا برافا، ومنطقتي أرغون ونافارا.

وأشار البيان إلى أن الخارجية أوصت بتوخي الحذر في السفر إلى مايوكا المقصد السياحي المفضل للألمان وجزر الكناريا.

وأقدمت الخارجية الألمانية على هذه الخطوة في إرشاداتها للسفر بالنسبة لإسبانيا على خلفية أعداد الإصابة المرتفعة وحظر التجوال في بعض المناطق.

جدير بالذكر، أن الخارجية الألمانية لم تلغ تحذيرها من السفر إلى إسبانيا، التي تضررت بشدة من جائحة فيروس كورونات المستجد، إلا في 21 يونيو الماضي، بعدما أنهت الحكومة الإسبانية حالة الطوارئ التي استمرت 14 أسبوعا.