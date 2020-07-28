الجيش الليبي يرصد 5 فرقاطات تركية وسفينة إمداد قبالة ساحل مصراتة

أكد رئيس أركان القوات البحرية في القوات المسلحة الليبية اللواء فرج المهدوي، رصد الجيش الليبي والقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر، 5 فرقاطات تركية وسفينة إمداد قبالة ساحل مصراتة.

وأوضح في تصريح لجريدة "الشرق الأوسط" اللندنية، أنّ القوات البحرية مستعدة تمامًا لأي مواجهة محتملة حال المساس بالخطوط الحمراء، أو حال تقدم قوات وميليشيات حكومة السراج المنتهية ولايتها، نحو سرت والجفرة، مشيرًا إلى أنّ البحرية الليبية تُسير دوريات للاستطلاع، وتنفيذ كامل المهام الموكلة إليه من مراقبة ورصد.

وأشار رئيس أركان القوات البحرية خلال حديثه إلى أنّ الطيران هو الذراع الطويلة والقوية للقضاء على أي قطع تابعة للأسطول التركي قد تخترق المياه الإقليمية.

على صعيد آخر، أعلنت ألمانيا أنّها تستعد لإرسال الفرقاطة الحربية "هامبورج" في مهمة للاتحاد الأوروبي إلى ليبيا "إيريني"، في منتصف أغسطس المقبل، ومن المقرر أن يكون على متنها نحو 250 جنديًا ألمانيًا.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية، بأنّ مهمة الاتحاد الأوروبي "إيريني" تحقيق الاستقرار في ليبيا، ودعم عملية السلام السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، ووقف تهريب أسلحة إلى هناك أو تهريب النفط.