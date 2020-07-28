مبيعات السيارات ترتفع بنسبة 18.39% خلال يونيو 2020

أصدر مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" التقرير الخاص بشهر يونيو من العام الجاري 2020، والذي أوضح أرتفاعًا في مبيعات السيارات بنسبة وصلت إلى 18.39% بمبيعات وصلت إلى 16429 مركبة، مقارنة بمبيعات يونيو من العام 2019 حيث وصلت المبيعات إلى 13877 مركبة.

وحسب التقرير ارتفعت مبيعات السيارات (الملاكي) خلال يونيو 2020 بنسبة وصلت إلى 10% بمبيعات 11217 وحدة، مقارنة بشهر يونيو 2019 حيث وصلت المبيعات إلى 10157 وحدة، كما ارتفعت مبيعات مركبات (الأوتوبيس) بنسبة 60.1% خلال يونيو 2020 بمبيعات وصلت إلى 2182 مركبة، مقارنة بشهر يونيو 2019 حيث وصلت المبيعات إلى 1363 مركبة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع في مبيعات (الشاحنات) بنسبة 28.6% خلال يونيو 2020 بميعات وصلت إلى 3030 مركبة، مقارنة بشهر يونيو 2019 حيث وصلت المبيعات إلى 2357 مركبة.