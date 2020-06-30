أميك: "مايو" يسجل انخفاضا في الحصص التسويقية لشركات السيارات

أعلن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" عن التقرير الخاص بمعدل الحصص التسويقية لعدد من الشركات المصنعة للسيارات، خلال شهر مايو 2020، والذي أنخفض عن معدل مايو 2019.

وحسب التقرير انخفض معدل الحصة التسويقية لشركة "شيفروليه" التي احتلت القائمة ووصلت نسبتها خلال مايو 2020 إلى 21%، مقارنة بشهر مايو 2020 حيث وصلت إلى 25%، وجاءت في المرتبة الثانية شركة "تويوتا" التي وصلت نسبتها إلى 10% خلال شهر مايو 2020، مقارنة بشهر مايو 2019 حيث وصلت النسبة إلى 12%.

وأوضح التقرير أن شركة "رينو" وصلت نسبتها إلى 9% خلال شهر مايو 2020، بينما وصلت إلى 10% خلال شهر مايو 2019، وتسجل بذلك المركز الثالث بالقائمة ، وجاءت شركة "نيسان" بالمرتبة الرابعة بترتيب القائمة بعدما شجلت نسبة وصلت إلى 8% خلال مايو 2020، بينما وصلت نسبتها إلى 12% خلال مايو 2019.