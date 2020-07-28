أميك يكشف ارتفاع مبيعات المحلي والمستورد من السيارات خلال 2020

كشف تقرير مركز معلومات سوق السيارات "أميك" عن نسبة مبيعات السيارات المستوردة، والمجمعة محليا، خلال عام 2020 مقارنة بالعام الماضي 2019.

وبيَّن التقرير، أن نسبة مبيعات السيارات المستوردة في 2020 ارتفعت بنسبة 45.3% حيث بلغ إجمالي عدد السيارات التي جرى بيعها في 2020 52.458 سيارة، بينما بلغ عدد السيارات في 2019 عدد 36.104 سيارة.

وأشار التقرير إلى أن نسبة مبيعات السيارات المحلية في 2020 ارتفعت بنسبة 0.1% حيث بلغ إجمالي عدد السيارات التي جرى بيعها في 2020 عدد 37.380 سيارة، بينما بلغ عدد السيارات في 2019 عدد 37.937 سيارة.