محافظة سوهاج تتسلم 5 آلاف كمامة قماشية ضمن مبادرة حزب الشعب الجمهوري

أعلنت محافظة سوهاج، اليوم، تسلمها 5 آلاف كمامة قماشية، ضمن مبادرة حزب الشعب الجمهوري بسوهاج، لتوزيع الكمامات القماشية المطابقة للمواصفات على المواطنين بالمجان.

وأشاد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بمبادرة حزب الشعب الجمهوري، مشيرا إلى أن المحافظة، تسلمت 5 آلاف كمامة، وذلك لتوزيعها على المواطنين بالمجان، موجها باستهداف أماكن صرف المعاشات ومواقف سيارات الأجرة، وعمال النظافة.

وقال النائب هشام الشطوري عضو مجلس النواب وأمين عام حزب الشعب الجمهوري بسوهاج، إن الحزب يستهدف في المرحلة الراهنة، دعم القطاع الصحي في المحافظة، للقضاء علي فيروس كورونا، وإن جميع أمانات الحزب في المحافظة، ستعمل على تنفيذ عدة مبادرات، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.