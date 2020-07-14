رئيس "الشعب الجمهوري": أي حزب لا يتبع الدولة يجب غلقه

قال حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن أي حزب مصري لا يكون تابعًا للدولة يجب غلقه، مشددًا على أن جميع الأحزاب يجب أن تكون "للدولة" سواء كانت مؤيدة أو معارضة.

وأضاف عمر خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "on e"، أن الدولة المصرية ترعى كل الأحزاب المصرية التي تنحرف عن الطريق القويم، موضحًا أن هناك أحزاب تقوم بأفعال تهدم الدولة، ومشددًا على أن من يدعو للفوضى والتظاهر والأناركية يهدم الدولة.

وأردف: "مفيش حاجة اسمها حزب ضد الدولة، يا إما يروح يشتغل في دولة تانية، وبالنسبة للدستور فهو عقد اجتماعي وهو أبو القوانين ويجب على الجميع أن يلتزم به".