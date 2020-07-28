مبيعات السيارات ترتفع بـ 22% خلال النصف الأول من 2020 مقارنة بـ2019

رغم الأزمات المتعددة التي يمر بها العالم منذ بداية العام الجاري 2020، وخلال الشهور الـ6 الاولي خاصة داخل قطاع السيارات، أندلعت شرارة التراجع في الصناعة، وإنغلاق العديد من المصانع، ولكن خلال الفترة الماضية بدأت عجلت العمل تعود من جديد، حيث أوضح التقرير الصادر من مجلس معلومات سوق السيارات "اميك" عن أرتفاع مبيعات السيارات خلال النصف الاول من العام بنسبة 22.02% بمبيعات وصلت إلى 90395 وحدة، مقارنة بنفس المدة من العام 2019 حيث وصلت المبيعات إلى 74084 وحدة .

وحسب التقرير ارتفعت مبيعات السيارات (الملاكي) بنسبة 21% خلال النصف الأول من عام 2020 بمبيعات وصلت إلى 62171 سيارة، مقارنة بنفس المدة من عام 2019 حيث وصلت المبيعات إلى 51311 سيارة، كما ارتفعت مبيعات مركبات (الأوتوبيس) بنسبة 79.7% خلال 2020 بمبيعات وصلت إلى 12672 مركبة، مقارنة بـ2019 حيث وصلت المبيعات إلى 7053 مركبة.

وأوضح التقرير انخفاض مبيعات مركبات (الشاحنات) بنسبة 1% خلال 2020 بمبيعات وصلت إلى 15552 مركبة، مقارنة بـ2019 حيث وصلت المبيعات إلى 15720 مركبة.