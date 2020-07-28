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أحمد سعد ناعيا طبيب الغلابة: "الأرض فقدت جزءا كبيرا من الحنية"

الدكتور مشالي توفي اليوم نتيجة هبوط مفاجئ في الدورة الدموية

كتب:

ياسمين محمود
08:44 ص | الثلاثاء 28 يوليو 2020
طبيب الغلابة

طبيب الغلابة

نعى المطرب أحمد سعد عبر حسابه على "السوشيال ميديا"، وفاة الطبيب محمد مشالي المعروف بطبيب الغلابة.

وكتب سعد "البقاء لله.. اليوم فقدت الأرض جزءا كبير من الحنية والعطاء والرحمة بوفاة هذا الدكتور العظيم.. ربنا يرحمه".

وتوفي قبل قليل، الدكتور محمد مشالي المعروف بطبيب الغلابة، وذلك بسبب هبوط مفاجئ في الدورة الدموية، ولم ينقل الى المستشفى.

والدكتور محمد مشالي، الشهير بـ"طبيب الغلابة" له عيادة في محافظة الغربية، يكشف فيها على مرضاه بتذكرة سعرها لا يتجاوز الـ10 جنيهات.

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